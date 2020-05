(ANSA) – MALNATE, 24 MAG – Una donna di 40 anni è rimasta ferita dopo essere stata colpita di striscio al collo da un colpo di pistola sparato da suo marito e da alcune coltellate alle braccia e al petto, forse a seguito di una crisi di gelosia, mentre erano insieme in auto a Malnate (Varese), questa mattina poco prima delle 10.

Sono stati tre uomini di 74, 83 e 55 anni a bloccare il 46 enne albanese-. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i tre uomini, impegnati nei rispettivi orti poco distanti da dove la coppia si era fermata in auto, hanno udito lo sparo e le grida della donna e sono accorsi. Tutti e tre si sono avventati sull’aggressore e lo hanno bloccato, in attesa dell’arrivo dei militari.

La donna, ferita alla mascella dove il proiettile le si è conficcato senza ledere organi vitali, alle braccia e alle gambe da fendenti sferrati con un taglierino, sarà probabilmente sottoposta ad intervento chirurgico. Il 46 enne è ora accusato di tentato omicidio. (ANSA).



