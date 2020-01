(ANSA) – MILANO, 24 GEN – Giorgio Pasotti e Mariangela D’Abbraccio saranno a partire dal 15 febbraio, al Teatro Marrucino di Chieti, protagonisti con la tournee di Hamlet, per ora 20 date fra Abruzzo, Sicilia, Piemonte e Marche, per la regia di Francesco Tavassi. La tragedia, di Alessandro Angelini e Antonio Prisco, è liberamente tratta dall’opera di William Shakespeare.

In tutto il panorama dei personaggi shakespeariani non esiste forse un eroe più moderno di Amleto. Questo perché già diversi secoli prima della nascita della psicanalisi, Amleto s’impone come un personaggio dalla psiche profonda e complessa. La sua battaglia, prima ancora che col mondo esterno, è interiore e quindi attuale.

In scena con Pasotti (Amleto) e D’Abbraccio (Geltrude) anche Claudia Tosoni (Ofelia), Gerardo Maffei (Re Claudio e lo Spettro), Rosario Petix (Polonio), Pio Stellaccio (Laerte), Andrea Papale (Guildersten) e Salvatore Rancatore (Rosencrantz).



