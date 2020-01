(ANSA) – MILANO, 15 GEN – Una donna di 55 anni è stata arrestata dalla polizia per spaccio di cocaina all’interno della propria trattoria a Rozzano (Milano), dove è stata scoperta assieme a un uomo di 42 anni che aveva il compito di fare da intermediario con i clienti.

Gli agenti della sezione antidroga della Squadra mobile stavano monitorando da un po’ il ristorante “Da Franco” in via Lambro, dove nel 2014 era già stato arrestato il figlio della titolare sempre per spaccio. Ieri pomeriggio i poliziotti hanno seguito il 42enne e il suo cliente all’interno del locale, dove c’era un solo avventore. Sono stati accolti dalla donna che gli ha subito consegnato una dose.

A quel punto gli agenti sono intervenuti e la donna ha lanciato sotto un mobile un calzino contenente 41 grammi di cocaina. Una poliziotta ha perquisito la 55enne, che negli slip nascondeva altri 8 grammi di cocaina e mille euro. Nel suo appartamento sono stati scoperti altri 3mila euro.



