(ANSA) – PESARO, 5 GEN – Una mattinata all’insegna del fitness e alla scoperta della città che cambia. Oltre 300 pesaresi si sono dati appuntamento in piazza del Popolo per “A smaltire col sindaco”, passeggiata insieme al primo cittadino Matteo Ricci, gli assessori Mila Della Dora e Heidi Morotti, il consigliere regionale Pd Andrea Biancani. Un percorso di circa 6 chilometri, per quasi due ore di camminata, con quattro soste: parco Miralfiore, via dell’Acquedotto, Porto, piazzale della Libertà. Focus in particolare su via dell’Acquedotto, al centro di interventi di risanamento con il Bando Periferie. “Abbiamo pensato ad un progetto con varie attività legate a tutte le età”. A cominciare dalla bicipolitana, che “proseguirà”, l’introduzione di “locali-palafitte dove bere, mangiare, prendere l’aperitivo”, un’area sportiva per tutte le età (piste da pump track, skate e il nuovo bocciodromo), spazi per giovani, musica dal vivo, discoteche “per tenere i ragazzi nella nostra città”.



