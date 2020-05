Nelle Marche domani riapre le porte l’Orto sul Colle dell’Infinito, l’ultimo Bene inaugurato dal FAI alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le visite, dal mercoledì alla domenica, saranno solo su prenotazione da effettuare sul sito www.ibenidelfai.it. A pochi passi dalla casa natale di Giacomo Leopardi, era stato affidato alla Fondazione dopo l’accordo firmato tra Comune di Recanati, Fai, Centro Nazionale di Studi Leopardiani e il Centro Mondiale della Poesia e della Cultura “Giacomo Leopardi” per la valorizzazione culturale e la gestione di una parte degli spazi del Cnsl e di quella porzione del Colle conosciuta come Orto delle Monache. Un tempo orto concluso del vicino monastero, curato per secoli dalle monache, è ancora un luogo semplice di quiete, punteggiato di cipressi e alberi da frutto, con ortaggi, fiori e qualche filare di vite, restituito alla sua storica natura grazie a un progetto donato al Fai dall’arch.. Paolo Pejrone e realizzato con al Comune. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram