(ANSA) – ANCONA, 30 MAG – L’Ascoli Calcio, dopo aver risolto ieri consensualmente il contratto con il tecnico Roberto Stellone, oggi ha ufficialmente ha affidato la panchina della prima squadra a Guillermo Abascal, che con la Primavera bianconera ha vinto il campionato nella stagione 2019/20, ottenendo la promozione in Primavera 1.

L’allenatore spagnolo, che aveva guidato la prima squadra dell’Ascoli l’1 febbraio scorso, vincendo a Livorno, guiderà i bianconeri marchigiani per le prossime due stagioni, oltre a quella in corso.

“Il nostro primo obiettivo è avere una mentalità vincente fin dal primo allenamento – le prime parole di Abascal dopo la firma del contratto -. Lavoreremo insieme, ma con la testa libera da tutto quello che è stato vissuto fino ad oggi, dovremo avere determinazione e mente spensierata. Inizia un nuovo campionato e da lunedì riprenderemo gli allenamenti di gruppo, nel rispetto del protocollo”. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram