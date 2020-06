Gli Ospedali Riuniti di Ancona sono il primo ospedale in Italia e il terzo in Europa a impiantare il pacemaker più piccolo al mondo. La struttura ha adottato la tecnologia Micra AV, pacemaker minuscolo in grado di garantire sincronia atrioventricolare (AV), indicato per il trattamento di pazienti a rischio di morte con blocco AV, ha un decimo delle dimensioni di un pacemaker tradizionale. Una sorta di pacemaker invisibile che viene inserito nell’inguine del paziente e fissato con piccole ancore al cuore, viene spiegato.

La procedura è stata eseguita il primo giugno dal prof.

Antonio Dello Russo, elettrofisiologo alla guida della squadra degli Ospedali Riuniti e della Clinica Universitaria di Cardiologia – Univpm, con la sua equipe di medici e tecnici (Dr.

Gino Grifoni, Dr Manuel Antonio Conti, Dr Agostino Misiani, Ing.

Danila Contaldo). L’impianto è stato portato a termine in una paziente che rischiava la vita a causa di un disturbo del cuore, il blocco AV, che non le permetteva di essere sottoposta a un altro intervento. (ANSA).



