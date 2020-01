Festeggiamento da record a Camerano nella Casa di riposto Opera Pia Ceci, residenza protetta gestita dalla coop sociale Nuova Sair, dove il 13 gennaio Maria Porcarelli, classe 1915, compirà 105 anni. “Fra tanti imprevisti, – afferma Maria, il cui marito è morto piuttosto giovane, madre di tre figli – ho trovato sempre la forza di lottare per amore della famiglia”. Nata a Cerreto d’Esi va a vivere a Fabriano dopo il trasferimento del padre, che lavorava come capostazione. Poi si sposa con un perito agrario, spostandosi a Porto Recanati e poi a Roma dove il marito è chiamato ad amministrare un allevamento. Dopo la morte di lui, sostiene su di sé la responsabilità dei figli. Soltanto più tardi, per sentirsi meno sola, ritorna nelle Marche dove ora soggiorna nella casa di riposo Opera Pia Ceci, e vive in autonomia. Spesso cucina, i dolci in particolare, per tutti gli altri ospiti e incoraggiare, con ironia, le compagne più giovani a non sentire il peso degli anni.



