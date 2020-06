(ANSA) – CIVITANOVA MARCHE (MACERATA), 21 GIU – Individuato e arrestato dai carabineri il responsabile dell’accoltellamento di un giovane gambiano ieri sera a Civitanova Marche. Si tratta di un 24enne tunisino (inizialmente era stato indicato come vittima). Il gambiano, raggiunto da colpi di coltello al volto e all’addome, era stato soccorso per strada e portato all’ospedale: ai militari aveva raccontato di essere stato derubato di 20 euro dal tunisino che era poi fuggito in bicicletta. Lo aveva rincorso a piedi e raggiunto, intimandogli di restituire i soldi, l’altro lo aveva prima minacciato, poi colpito con un coltello, con diversi fendenti alla mano, l’addome ed al viso. La descrizione del tunisino ha permesso ai carabinieri del Nucleo Orativo e Radiomobile di rintracciarlo nella stessa area: era in possesso di un coltello a serramanico lungo 18 cm. Dopo essere stato identificato e riconosciuto dalla vittima è stato dichiarato in stato di arresto per rapina impropria, lesioni aggravate, porto abusivo di arma da taglio, circostanze ulteriormente aggravate dall’aver commesso il delitto mentre si trovava illegalmente sul territorio nazionale.

