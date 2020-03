(ANSA) – ANCONA, 22 MAR – Guido Bertolaso, consulente del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana per la costruzione dell’ospedale in Fiera a Milano, sarà domani ad Ancona “per contribuire ad individuare una strategia di contrasto al virus che si sta diffondendo con particolare aggressività nella regione Marche” informa la Regione Lombardia.

L’intervento di Bertolaso è stato chiesto dal presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, che intende attuare un progetto simile a quello lombardo per reperire altri posti di terapia intensiva ad Ancona. Bertolaso arriverà all’aeroporto di Ancona Falconara, uno degli scali aperti, domattina con Patrizia Arnosti, “figura tecnica specializzata nella progettazione di strutture sanitarie, molto legata al nostro territorio, che conosce profondamente” dice Ceriscioli.



