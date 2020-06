(ANSA) – SAN SEVERINO MARCHE (MACERATA), 13 GIU – Una bomba da mortaio inesplosa è stata rinvenuta durante i lavori di rimozione di una siepe in località Agello nel Comune di San Severino Marche. Un agricoltore l’ha vista e ha dato l’allarme.

Si tratta di un ordigno bellico, probabilmente risalente alla Seconda Guerra Mondiale. L’intervento dei militari della compagnia carabinieri di Tolentino e di quelli della stazione di San Severino Marche ha permesso di mettere subito in sicurezza l’area. Nella stessa giornata del ritrovamento il nucleo artificieri dell’Arma di Ancona ha provveduto a far brillare l’ordigno in sicurezza. (ANSA).



