(ANSA) – ANCONA, 30 DIC – Con l’hashtag #festeggiainsicurezza, la Questura di Ancona ha lanciato una campagna per la prevenzione degli incidenti, compresi quelli legati all’uso di giochi pirici e botti in occasione delle festività natalizie, con tanto di video in collaborazione con il Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica. “Gustatevi il divertimento, ma siate prudenti perché lo svago non ha nulla a che vedere con l’uso eccessivo di bevande alcoliche né con lo sballo – consiglia il questore Claudio Cracovia -. Certe bravate possono mettere a repentaglio la vostra incolumità. In questo periodo, presi dall’allegria e della frenesia dei festeggiamenti, alcuni possono abbassare il livello di attenzione, rischiando di mettersi in pericolo a causa di qualche brindisi di troppo o di un veglione sfrenato. Raccomando quindi la massima cautela anche nell’uso dei fuochi pirici che devono essere utilizzati nel rispetto delle norme di legge, non accenderli mai in luoghi chiusi, un fatto che costituisce un illecito”.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram