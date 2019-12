(ANSA) – OSIMO (ANCONA), 30 DIC – 30 DIC – I carabinieri di Osimo hanno arrestato per furto aggravato tre albanesi, due dei quali irregolari sul territorio nazionale, stroncando così una banda dedita furti in abitazione con covo e base logistica nel Comune di Porto Sant’Elpidio (Fermo). La loro peculiarità era quella di raggiungere anche i secondi piani degli stabili, senza preoccuparsi della presenza degli abitanti. Raggiungevano i Comuni dove colpire a bordo di autovetture a noleggio al fine di eludere le indagini. L’operazione è stata condotta dai carabinieri del Norm della Compagnia di Osimo in sinergia con i colleghi della Stazione, dopo una serie di colpi nei giorni scorsi nella zona San Biagio di Osimo. I militari hanno lavorato giorno e notte visionando telecamere ed analizzando migliaia di utenze nelle celle di aggancio per risalire agli autori, senza tralasciare la sorveglianza dei quartieri. Accertata una relazione con componenti della cosiddetta banda dell’Audi nera, arrestati ad Assisi dagli stessi Cc di Osimo.



