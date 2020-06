(ANSA) – CUPRAMONTANA, 06 GIU – Firmato il contratto con la Ditta Lattanzi srl di Roma per la realizzazione della nuova sede dell’Istituto Comprensivo “L. Bartolini” di Cupramontana (Ancona). “Un percorso lungo e non privo di ostacoli, – commenta il sindaco Luigi Cerioni – ma possiamo dire con orgoglio di essere uno dei primi comuni, dell’area interessata al sisma, che ha portato a compimento la fase della progettazione e dell’affidamento dei lavori di una fondamentale opera pubblica”.

Al concorso di idee avviato dal Comune nel novembre 2016 hanno partecipato 19 studi tecnici: vincitrice un’idea dello studio dell’ing. Dante Fabbioni di Grottammare. L’importo dei lavori è di 5,1 milioni di euro, finanziati con fondi per la ricostruzione e della Regione Marche. La realizzazione del nuovo Comprensivo è il punto essenziale del campus Scolastico con la vicina sede della Scuola Materna “C. Corradi”, del Palazzetto dello Sport e del Campo Sportivo. L’edificio (superficie lorda di 3.220 mq) avrà 16 aule, laboratori, aree comuni e aree riservate ad uffici. (ANSA).



