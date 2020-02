(ANSA) – ANCONA, 8 FEB – E’ tornata alla normalità la circolazione in Largo XXIV Maggio davanti alle Poste e al Comune di Ancona e anche via Giannelli è percorribile totalmente, dopo le modifiche di ieri dovute ai lavori alla condotta idrica. A causa della rottura improvvisa della conduttura d’acqua principale della città, nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, si era aperta una voragine all’incrocio tra via Giannelli e il viale della Vittoria, in pieno centro. Piazza Cavour e le strade circostanti erano state invase da acqua e ghiaia, gran parte del centro (quartiere Adriatico, ma anche il Guasco, Villarey, via Redipuglia, via XXV Aprile) era rimasta senza acqua per oltre mezza giornata. I lavori di riparazione del guasto da parte di Viva Servizi erano completati ieri pomeriggio, seguiti dal ripristino del manto stradale che ha permesso il ritorno alla viabilità regolare.



