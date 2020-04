(ANSA) – ANCONA, 01 APR – I Consulenti del Lavoro delle Marche denunciano “l’impossibilità di presentare le domande di Cassa Integrazione in Deroga a causa dell’inadeguatezza del sistema informatico regionale che non è in grado di sostenere il numero di accessi al portale”. In una nota a firma del coordinatore regionale della Consulta e presidente del consiglio provinciale di Ancona Roberto Di Iulio e degli altri consiglieri provinciali delle Marche avvertono: “In questo modo si impedisce ai lavoratori dipendenti sospesi dal lavoro, di potersi vedere accreditati gli importi previsti dall’ammortizzatore sociale”.

Soltanto ieri pomeriggio, ricordano, “il portale è stato aperto per la presentazione delle domande e subito è risultato inaccessibile anche durante le ore serali. Tale situazione perdura ancora oggi”.



