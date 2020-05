(ANSA) – ANCONA, 09 MAG – E’ proseguito nelle ultime 24ore il calo delle persone ricoverate nelle Marche anche nei reparti in ‘prima linea’ contro il coronavirus: attualmente sono 317 i pazienti ancora in ospedale (341 il giorno precedente) di cui 32 (38) in terapia intensiva, 65 (67) in semi-intensiva, 169 (185) in reparti non intensivi e 51 (stabile) in area post-acuti mentre le persone ospitate in strutture territoriali passano a 180 (176). Altro dato positivo riguarda i dimessi/guariti che aumentano da 2.278 a 2.305. Il Gores Marche fa sapere anche che attualmente sono 2.913 (2.897) i positivi al Covid-19 attualmente in isolamento domiciliare. Mentre le persone isolate in casa per contatti con altre contagiate sono 6.481 (2.618 con sintomi) tra le quali 802 operatori sanitari. Finora nelle Marche sono stati registrati 6.493 casi di contagio (2.650 in provincia di Pesaro Urbino) su 47.827 test. I soggetti che complessivamente hanno scontato un periodo di quarantena vanno verso i 30mila (29.933). (ANSA).



