Due positivi nelle ultime 24ore nelle Marche sulla base di 360 tamponi esaminati nel percorso nuove diagnosi: un caso è stato registrato in provincia di Pesaro Urbino, l’altro in quella di Ancona. I laboratori marchigiani hanno analizzato in tutto 581 campioni che comprendono, oltre alle 360 nuove diagnosi, anche 221 relativi al percorso guariti. Finora nelle Marche sono stati registrati 6.747 casi di positività al Covid-19 tramite 69.736 tamponi. (ANSA).



