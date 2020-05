(ANSA) – ANCONA, 01 MAG – Nelle ultime 24ore è proseguito nelle Marche il calo del numero delle persone contagiate da coronavirus ricoverate negli ospedali: attualmente sono 457 (il giorno precedente 513) di cui 44 in terapia intensiva (48) e 119 in semi-intensiva (stabile). Sono 229 i degenti in reparti non intensivi (274) e 65 in area post-critica (72). Altre 144 persone sono ospitate in strutture territoriali. I dimessi/guariti, fa sapere il Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie, sono saliti in un giorno a 2.153 (da 2.131). Il bilancio delle vittime contagiate da Covid-19 è di 911 mentre i positivi sono attualmente 6.275 (Pesaro ha superato 2.500 casi arrivando a 2.521) di cui 2.754 in isolamento domiciliare. Isolate in casa per contatti con contagiati 7.975 persone (3.305 con sintomi) tra cui 1.103 operatori sanitari.

Dall’inizio dell’emergenza epidemiologica sono 28.131 nelle Marche quelli che hanno ‘scontato’ un periodo di quarantena in casa. (ANSA).



