(ANSA) – PESARO, 28 FEB – Lo studente del liceo Marconi di Pesaro, residente in Romagna, risultato positivo al Coronavirus, “sta già bene, è sostanzialmente guarito”. Lo ha riferito il sindaco di Pesaro Matteo Ricci durante un conferenza stampa per fare il punto della situazione sull’emergenza Coronavirus e per lanciare un programma di iniziative per la riapertura della città partendo da Rossini. Sul caso di positività, “stamattina abbiamo avuto una riunione con il preside e con l’Asur”. “Si è concordato – ha aggiunto – che i suoi compagni di classe staranno a casa fino alle indicazioni dell’Asur. Mentre domani – ha annunciato Ricci – faremo un’ordinanza comunale ad hoc per allungare la chiusura del liceo Marconi fino al 4 marzo. Su questa impostazione è d’accordo anche la Regione”. Tutte le altre scuole pesaresi di ogni ordine e grado, invece, riapriranno lunedì due marzo.

“Passiamo da provvedimenti generali – ha detto il sindaco – a misure e azioni orientate dove ci sono problemi. E’ un metodo che applicheremo anche in altri casi che dovessero emergere”. Il primo cittadino ha fatto un appello a seguire “il decalogo del ministero della Salute: lo affiggeremo nei locali pubblici. E non vanno intasati gli ambulatori dei medici di base, bisogna telefonare”.(ANSA).



