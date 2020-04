(ANSA) – ANCONA, 23 APR – Il numero dei ricoverati per coronavirus nelle Marche scende sotto gli 800 (798) mentre i dimessi/guariti aumentano (da 1.849 a 1.865). Emerge dall’ultimo bollettino del Gores che, aggiornando i dati alle ultime 24ore, dà conto di 71 pazienti attualmente in terapia intensiva (erano 76 il giorno precedente), 165 in semi-intensiva (169) e 333 in reparti non intensivi (339). In crescita, contestualmente al miglioramento di alcuni contagiati, i degenti in area post-critica (da 227 a 229). Crescono anche i positivi in isolamento domiciliare (da 2.419 a 2.432). Le persone isolate in casa per contatti con contagiati sono 7.984 (3.515 con sintomi) tra i quali 1.263 operatori sanitari (1.293 il giorno prima).

Dall’inizio dell’emergenza nelle Marche sono state 25.610 le persone che hanno trascorso un periodo in quarantena per il Covid-19. (ANSA).



