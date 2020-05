Davanti al vecchio ingresso degli Ospedali Riuniti di Torrette ad Ancona il vescovo di Ancona-Osimo mons. Angelo Spina ha incontrato e impartito la benedizione al personale ospedaliero dell’Azienda ospedaliero universitaria. Ciò come gesto di ringraziamento per il grande sforzo e impegno, che sta proseguendo, per arginare gli effetti dell’epidemia di coronavirus.

Nell’occasione, il direttore generale degli Ospedali Riuniti di Ancona Michele Caporossi ha elogiato il grande lavoro fatto dalla struttura che, in questa emergenza, ha confermato la propria importanza sociale e tecnica di livello nazionale. Mons.

Spina ha ribadito la gratitudine al personale sanitario sottolineando l’importanza della fede cristiana in questa emergenza. L’evento è stato introdotto da Marisa Carnevali, presidente della Fondazione Ospedali Riuniti. Conclusione con l’esibizione della pianista anconetana Agnese Sanna che ha eseguito il brano Hallelujah di Leonard Cohen e uno di sua composizione (The Hero) dedicato all’eroismo del personale sanitario. (ANSA).



