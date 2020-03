(ANSA) – FABRIANO (ANCONA), 23 MAR – Cotton Club, azienda di Fabriano, leader nella produzione artigianale di lingerie, ha convertito la produzione per dare il suo contributo all’emergenza Coronavirus, realizzando mascherine per limitare il contagio del Covid-19. Saranno in vendita da metà della prossima settimana. Si punta a produrre oltre mille mascherine al giorno. “In base ai Decreti governativi, la nostra azienda artigianale tessile può continuare a produrre e, vista le richieste di mascherine, abbiamo preso questa decisione avendo il know-how grazie alle nostre dipendenti” fanno sapere dall’azienda fondata nel 1981 da Roberto Crescentini. Una realtà che si affermata come uno dei marchi leader nel mondo della corsetteria e della lingerie, nota per la qualità, la ricercatezza dei materiali e la cura artigianale. A giorni la produzione sarà disponibile e acquistabile sulla piattaforma di webshop. Sono mascherine non assimilabili a quelle chirurgiche, ma certificate per l’uso comune come protezione individuale.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram