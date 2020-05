(ANSA) – ANCONA, 24 MAG – Non sono stati pochi i fedeli tornati al Duomo di Ancona, la cattedrale di San Ciriaco, per la prima messa domenicale dopo la fine del lock down. Tutti muniti di guanti e mascherine hanno rispettato rigorosamente le misure di distanziamento sociale, sedendosi ben separati sui banchi.

All’ingresso hanno trovato bottiglie di gel igienizzante. A controllare il rispetto delle regole anticontagio i volontari dell’Ordine di Malta. Il celebrante, don Alberto Pianosi ha distribuito l’eucarestia secondo le indicazioni della Cei, andando a portare l’ostia di persona, con la mani protette da guanti chirurgici, ai fedeli rimasti ai loro posti. (ANSA).



