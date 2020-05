Sì alla programmazione estiva dei festival Ancona Jazz, Conero Dance, Punta della Lingua, Sconcerti, Acusmatiq e Adriatico Mediterraneo, che si terranno a partire dal 15 giugno alla Mole per un massimo di 160 spettatori e verranno trasmessi anche in streaming gratuitamente. L’ha annunciato oggi ad Ancona l’assessore comunale alla Cultura Paolo Marasca dopo aver visionato le direttive anti-Covid. “Non possiamo ancora definire nel dettaglio gli spettacoli in cartellone – ha spiegato – senza certezza sulle risorse erogate, ma le associazioni che promuovono le iniziative sono pronte e quanto prima preciseremo i particolari di ogni singola rassegna”.

A curare le riprese in streaming saranno le maestranze del Teatro delle Muse, che all’occorrenza utilizzeranno anche spazi al chiuso del teatro cittadino. Nelle intenzioni dell’assessorato saranno privilegiati il canalone della Mole con schermo per proiettare la confermata rassegna di film, e il palco del cortile rinnovato e abbassato per l’occasione, con circa 160 posti ciscuno. (ANSA).



