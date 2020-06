Dal Museo archeologico nazionale delle Marche alla Rocca demaniale di Gradara, dal Museo tattile statale Omero (aperto dal 29/5) ai Musei archeologici statali di Cingoli e Ascoli Piceno fino alla Rocca roveresca di Senigallia e l’Antiquarium statale di Numana. Dal 9 giugno i musei della Direzione Regionale, istituto del Mibact, riapriranno (con orari e giorni diversi) le porte ai visitatori nel rispetto delle norme di sicurezza in linea con le indicazioni del Comitato tecnico scientifico e operative della Direzione Generale Musei – Mibact. La Direzione Regionale garantisce nei suoi musei pulizia e sanificazione periodica e, per mantenerli sicuri, invita i visitatori a fare attenzione ad alcune indicazioni: all’ingresso rilevazione della temperatura corporea, percorso obbligato con indicazioni del personale anche per l’accesso contingentato. I visitatori dovranno indossare la mascherina, disinfettare le mani o indossare i guanti, mantenere la distanza di sicurezza di almeno 2 metri, tossire e/o starnutire nella piega del gomito.

