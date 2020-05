(ANSA) – CARASSAI (ASCOLI PICENO), 18 MAG – Non è successo solo a Marsala: a Carassai, in provincia Ascoli Piceno, al Dany Bar un cliente ha pagato un caffè con 50 euro e ha rifiutato di ricevere il resto, più volte offerto dal titolare. “Si tratta di un cliente abituale – spiega all’ANSA il titolare, Rino Spaccasassi -, una persona normalissima. Qualche giorno fa era passato mentre stavo preparando il locale per la riapertura e mi aveva detto ‘vediamo se sei una persona intelligente’. Credo che si riferisse al fatto che avrei accettare questo gesto, senza offendermi. E così è stato. Sono molto contento, mi è sembrato un segnale di attenzione verso le mie difficoltà: ho rilevato il bar a ottobre, Carassai è un piccolo, ma bellissimo paese, dove però conoscevo poca gente perché vengo da Appignano del Tronto”.

Spaccasassi ha pubblicato un post sul suo profilo personale di Fb (non su quello del bar): “non succede solo a Marsala”. Poi però la voce si è sparsa nel piccolo centro. (ANSA).



