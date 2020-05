(ANSA) – FALCONARA MARITTIMA (ANCONA), 19 MAG – Riapre il Parco Zoo Falconara: la struttura, fiore all’occhiello del turismo regionale e centro didattico di eccellenza per scuole e famiglie, sarà operativa dal 21 maggio, offrendo ai visitatori la possibilità di immergersi nel mondo degli animali. La ripartenza avviene nel rispetto delle linee guida deliberate dalla Regione Marche, con l’obiettivo di garantire gli accessi in sicurezza: obbligo di mascherina negli spazi al chiuso e all’aperto laddove non sia possibile mantenere una distanza sociale di 2 metri, divieto di assembramenti e ingressi scaglionati. I titolari ringraziano “istituzioni comunali e regionali, enti, associazioni, aziende e privati che ci sono stati vicini ” e “un grazie di cuore a Coldiretti Marche per le forniture di verdure e fieno ai nostri animali”. (ANSA).



