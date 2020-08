(ANSA) – ANCONA, 01 AGO – Un bar sul lungomare Alighieri di Senigallia chiuso per 4 giorni e multato di 400 euro perché esercenti, lavoranti e clienti non indossavano le mascherine protettive. Il provvedimento a seguito dei controlli della polizia ad Ancona e Senigallia, nell’ambito del progetto ‘Mitì’ anche per verificare il rispetto delle disposizioni anti-Covid.

A un altro esercizio pubblico di Ancona è stata applicata la sanzione amministrativa di 400 euro prevista dal Dpcm, sempre per mancato rispetto dell’obbligo di utilizzo della mascherina all’interno di esercizi pubblici. I controlli sul territorio sono stati effettuati dal Reparto Prevenzione Crimine di Perugia, dai Cinofili, dalla Polizia Stradale, dalle Volanti, dalla Polizia Amministrativa e dagli equipaggi delle moto d’acqua della Polizia e che hanno interessato anche il territorio del Comune di Senigallia. (ANSA).



