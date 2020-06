I soci e dipendenti dell’impresa cooperativa Cpl Concordia con sede a Fano hanno raccolto 100mila euro di fondi immediatamente destinati a 11 progetti di sostegno alle realtà sanitarie e sociali delle aree in cui l’azienda opera, da Milano a Bari. Nelle Marche le risorse saranno destinate all’Associazione Insieme per Marche Nord per l’acquisto di dispositivi di protezione per medici ed infermieri. E’ il risultato dell’iniziativa promossa da Cpc Concordia tra i dipendenti per aiutare i territori nella Fase 2 della pandemia Covid-19. Anche l’azienda ha deciso di contribuire alla raccolta, integrando l’importo totale donato dai dipendenti con un proprio contributo già definito. “Da questa emergenza epocale – ha spiegato Paolo Barbieri, presidente di Cpl Concordia – si può uscire solo aiutandosi a vicenda, come persone e come sistema Italia fatto di strutture sanitarie, imprese e realtà sociali”. (ANSA).



