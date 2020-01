(ANSA) – ANCONA, 25 GEN – La Galleria nazionale delle Marche a Urbino torna nella top 30 dei musei italiani più visitati nel 2019: sale di sette posizioni, al 26/o posto. “Cari marchigiani, una #buonanotizia. – commenta su Fb il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli – Nel 2019 oltre 266mila visitatori sono stati alla Galleria Nazionale delle Marche ad Urbino, +70mila rispetto al 2018 (+37%), ritornando nella top 30 dei Musei italiani da dove mancava dal 2012”.

“In questi ultimi anni – rileva – la Regione Marche, in modo convinto e continuativo, ha investito sul turismo ed in attività di marketing a sostegno della destinazione turistica, riservando una grande attenzione alla cultura. ‘Urbino, porta di ingresso di un grande museo diffuso che ha come tetto il cielo’- ricorda – è stato il claim che ha accompagnato la promozione realizzata, con successo sui mercati nazionali ed internazionali”. “Le Marche sanno offrire moltissimo, si caratterizzano sul palcoscenico nazionale per diversità e ricchezza di offerta turistica”.



