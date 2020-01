(ANSA) – “Sarà un luogo d’incontro e discussione aperto ai cittadini per accogliere le loro esigenze”. Così Daniela Diomedi, consigliere comunale M5s di Ancona, inaugurando nel capoluogo dorico, assieme ai massimi esponenti pentastellati delle Marche, la nuova sede cittadina del movimento in via Sanzio che è a due passi dalla Regione Marche che sostituisce la precedente sede di via Matteotti. Per le Regionali non c’è ancora un nome per il candidato presidente del Movimento. “L’ex rettore della Politecnica Sauro Longhi, che aveva dichiarato la sua disponibilità – ha detto l’on. Maurizio Cattoi – è una persona rispettabilissima e capace, ma non abbiamo deciso ancora niente. Conserviamo molte frecce nella faretra e non accettiamo liste o alleanze preconfezionate. Le dimissioni di Di Maio non sono un segno di confusione ma di vitalità del movimento”. “Di certo – ha detto Diomedi – il gruppo di Ancona non farà alleanze col Pd. Regione? Le cose sono in divenire, si deciderà sulla piattaforma Rousseau”.



