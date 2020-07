(ANSA) – ANCONA, 23 LUG – Un incendio divampato verso le 17, per motivi ancora in fase d’accertamento, in un’area di sterpi nel parco del Cardeto, ha divorato 20 metri quadrati di scarpata lato mare. Subito sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme: una squadra si è dovuta calare, assicurata a corde, per domare il fuoco. Presente sul posto anche il Dos (Direttore delle operazioni di spegnimento) dei vigili come da convenzione con la Regione Marche per la lotta agli incendi boschivi. (ANSA).



