(ANSA) – FABRINO (ANCONA), 24 GEN – Fabriano, Castelraimondo e Corridonia saranno le città marchigiane protagoniste durante il giubileo Giocobeo in Spagna. E questo grazie ai maestri infioratori del Palio di San Giovanni Battista per Fabriano e delle altre due cittadine delle Marche, che nel 2021 saranno presenze attive durante l’Anno Santo che si celebra al Santuario di Santiago di Compostela ogni volta che la festa liturgica del Santo, San Giacomo, capita di domenica. Nel 2021 verranno organizzati molti eventi di richiamo, tra i quali il 24 e 25 luglio 2021, la realizzazione delle infiorate, chiamate “Tappeti”, che verranno fatte dai maestri infioratori di tutto il mondo. In contemporanea, tutte le città aderenti al progetto, realizzeranno la stessa infiorata nella propria città in un gemellaggio che unisce simbolicamente le città marchigiane al Santuario di Santiago.



