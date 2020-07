(ANSA) – ANCONA, 27 LUG – Una piattaforma di rivendicazioni intercategoriali per ricordare alla Regione che lo scorso 29 maggio era stato aperto un tavolo di confronto con lavoratori precari e non garantiti che non è più stato convocato. L’ha presentata oggi sotto il palazzo Raffaello della Regione Marche il coordinamento per il reddito Marche. Il documento, poi consegnato al presidente Luca Ceriscioli, contiene le rivendicazioni dei lavoratori dello spettacolo, dei docenti precari, dei lavoratori della logistica, degli educatori, dei medici specializzandi e delle piccole partite iva del settore horeca: si sono uniti per chiedere il reddito di base e un nuovo welfare. (ANSA).



