(ANSA) – CASTELSANTANGELO SUL NERA (MACERATA), 20 GIU – Concorso per 197 nuove assunzioni a tempo pieno e determinato per gli uffici speciali della ricostruzione post sisma delle Marche. L’avviso è stato pubblicato sul sito della Regione e il termine per la presentazione delle domande scadrà il 4 luglio.

Intanto la struttura commissariale per la ricostruzione, guidata da Giovanni Legnini, ha stanziato “9 milioni e 66 mila euro per la ripresa dello smaltimento delle macerie pubbliche sul territorio marchigiano”. Lo ha annunciato Legnini durante un giro nelle aree terremotate della provincia di Macerata, partito da Castelsantangelo sul Nera.



