(ANSA) – ROMA, 05 GEN – “Grazie a Pausini, Zucchero, Giorgia, Vanoni, Paoli, Baglioni, Ligabue, Conte, Zero, Mannoia, Nannini, Turci, Venditti, Morandi, Pravo, Jovanotti, Vecchioni, Fossati, Guccini, De Gregori, Celentano, Mina. Le loro voci insieme un atto d’amore per la poesia”. Così su Twitter il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini svela i nomi dei 22 cantautori italiani che hanno recitato L’Infinito nell’ambito dell’iniziativa Rai-Mibact che ha concluso le celebrazioni dei 200 anni della poesia di Leopardi. https://www.raicultura.it/200infinito/ (ANSA).



