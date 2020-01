(ANSA) – “La linea per le prossime elezioni regionali è quella stabilita con Luigi Di Maio, e confermata oggi dal nostro nuovo Capo politico, Vito Crimi, e prevede la possibilità di valutare le ipotesi di ‘correre’ da soli o insieme a liste civiche”. Così il sen. M5s Giorgio Fede, facilitatore regionale con delega per le relazioni interne e le elezioni, al termine dell’incontro col facilitatore nazionale Danilo Toninelli e con gli altri esponenti marchigiani.

“Ringrazio per il lavoro svolto finora – prosegue – l’on.

Parisse e il consigliere Maggi (capogruppo pentastellato in Consiglio regionale Marche, ndr). Un lavoro politico importante del quale sono consapevole quanto non sia facile prenderne il testimone. Il M5s è chiamato ora a sfide importanti, che andremo a delineare nei prossimi Stati Generali. “Da oggi parte un nuovo percorso con l’apertura su Rousseau delle candidature per le elezioni regionali della prossima primavera. – dice Fede – Sarà fondamentale fare squadra e rafforzare il coordinamento”.



