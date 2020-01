(ANSA) – ASCOLI PICENO, 28 GEN – “Il prossimo commissario straordinario alla ricostruzione post sisma sia un politico che sappia raccogliere le istanze dei territori e sintetizzarli in Parlamento”. A dirlo all’ANSA è il presidente di Anci Marche, Maurizio Mangialardi, che è anche coordinatore delle Anci regionali, a margine di un convegno sulle infrastrutture ad Ascoli Piceno a cui ha preso parte anche il ministro competente, Paola De Micheli.

“Senza nulla togliere all’attuale commissario che è un tecnico – ha aggiunto Mangialardi – a nostro avviso come figura di raccordo serve un politico”. Sui lavori della mattinata, che di sono svolti a Palazzo Sanfilippo, sede della Provincia, Mangialardi ha ricordato che “il tema delle infrastrutture è inevitabilmente legato a quello della ricostruzione post sisma e alle enormi criticità sulla A14, la cui situazione è imbarazzante e lo è perché non è accettabile per chi deve percorrerle per lavoro, ma non lo è assolutamente per chi abita quei territori”.



