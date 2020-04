(ANSA) – ANCONA, 02 APR – Si aggiungono altri 54 decessi al bilancio regionale dei morti correlati al coronavirus che sono ora 557 (368 uomini e 189 donne): nelle ultime 24ore sono decedute 31 persone, fa sapere il Gores Marche, ma anche per altre 23, morte nei giorni scorsi, è sopraggiunta la diagnosi di Covid-19. L’età media dei deceduti, per il 94,8% sofferenti anche di altre patologie, è di 79,5 anni. Degli ultimi 54 morti con coronavirus, tra cui una 55enne di Sant’Angelo in Vado con precedenti patologie, quattro non erano alle prese invece già con altre malattie.



