Oltre un miliardo e 123 milioni di euro investiti dalla Regione Marche dal 2015 al 2019 in politiche sociali e socio-sanitarie. A pochi giorni dall’approvazione da parte della Commissione regionale Marche del Piano sociale 2019-2021, il presidente della Regione Luca Ceriscioli ha snocciolato durante un incontro stampa ad Ancona le cifre erogate negli ultimi quattro anni in favore delle fasce più deboli della popolazione, con una crescita di 1.800 posti letto ed altri 400 in programma. “Una cifra di portata storica – ha osservati – per dimostrare che non siamo venuti meno alla nostra identità di centrosinistra”.

Affiancato dal presidente della Commissione Sanità e Politiche sociali Fabrizio Volpini e dal dirigente regionale Giovanni Santarelli, ha ricordato, tra gli altri, i 776.561.405 euro andati ad interventi residenziali e semiresidenziali distribuiti per area vasta ad anziani, disabili psichici e fisici, pazienti in riabilitazione, malati di Hiv e tossicodipendenti.



