(ANSA) – MONTECOSARO (MACERATA), 06 LUG – “Ciao, Ennio”. E’ il saluto a Morricone sulla pagina Facebook del Museo ‘Cinema a pennello’ di Montecosaro (Macerata), che ospita la maggiore raccolta al mondo di bozzetti originali dipinti mano di manifesti cinematografici. Il proprietario del museo Paolo Marinozzi ha conosciuto il famoso compositore “circa un anno fa al Festival del Cinema di Bari, dove era ospite insieme a Giuseppe Tornatore”.

In quell’occasione Morricone firmò il bozzetto originale di Nuovo Cinema con la dedica “Bravi, solo elogi per ciò che fate per far conoscere il nostro lavoro”.

Poi appose un’altra dedica al catalogo del museo. Che ospita anche una notevole collezione di cimeli, come ad esempio il gommone usato per ‘Travolti da un insolito destino’ di Lina Werrmuller e che ha spesso ospitato personaggi come Claudia Cardinale, Carlo Verdone, Giancarlo Giannini, Catherine Spaak, Abbe Lane, le gemelle Kessler.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram