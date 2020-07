(ANSA) – RECANATI, 10 LUG – Al via Lunaria le magiche notti di spettacolo in Piazza Leopardi a Recanati: quattro serate live con la rassegna estiva ideata da Musicultura.

Il 19 luglio La Compagnia di Musicultura in “Lavorar Cantando”, a 50 anni dall’emanazione dello Statuto dei Lavoratori e a cento dalla nascita del suo ispiratore il recanatese Giacomo Brodolini; il 23 luglio gli Stadio, con la prima nazionale di “Voi come Noi”, lo speciale spettacolo con cui la band torna a suonare dal vivo davanti al pubblico (dopo la data zero sul tetto del Padiglione 23 del Policlinico Sant’Orsola di Bologna in omaggio al personale sanitario); Niccolò Fabi il 30 luglio, in trio con Roberto Angelini e Pier Cortese. Chiusura il 5 agosto nella suggestiva cornice dell’Orto sul Colle dell’Infinito, con Mario Tozzi ed Enzo Favata in Mediterraneo: le origini del mito. (ANSA).



