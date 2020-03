(ANSA) – ANCONA, 26 MAR – Il Palaindoor di Ancona non è idoneo a ospitare la struttura da 100 posti letto di terapia intensiva, ritenuti indispensabili dalla Regione Marche. Lo ha comunicato il team di di tecnici incaricati, dopo l’esame di fattibilità svolto nel pomeriggio con un sopralluogo nel palazzetto dedicato all’atletica al coperto, in base alle planimetrie e alla documentazione consegnata: i tempi necessari per l’adeguamento degli spazi alla collocazione dei posti letti, risulterebbero troppo lunghi rispetto alle attuali condizioni di emergenza. I tecnici stanno già valutando altre soluzioni, che possano garantire velocemente, senza interventi strutturali importanti, un’area di 5.000 metri quadri sviluppata su un unico piano. Il progetto è coordinato dall’ex capo della protezione civile Guido Bertolaso.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram