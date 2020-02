(ANSA) – PESARO, 3 FEB – La consigliera di M5s di Pesaro Francesca Frenquellucci ha firmato l’accettazione dell’assessorato all’Innovazione, entrando così a fare parte della Giunta guidata dal sindaco Pd Matteo Ricci, primo caso del genere in Italia. Frenquellucci ha partecipato alle amministrative del 2019 come candidata sindaco, in diretta competizione con Ricci. Circa cinque mesi fa il primo cittadino le ha affidato la delega per seguire il progetto di riportare un corso di laurea a Pesaro, uno dei temi della campagna elettorale penstastellata, fino alla proposta di entrare in Giunta. Per Crimi però l’assessorato in una Giunta a guida Pd è incompatibile con la permanenza nel Movimento. Divisi i commenti della pagina Facebook di Frenquellucci, che comunque ha avuto il supporto di tanti attivisti. C’è chi le augura buon lavoro o le dice brava, ma anche chi le chiede “non provi almeno un pizzico di vergogna?” accusandola di avere “distrutto il Movimento in questa città, in questa provincia”.



