(ANSA) – ROMA, 4 FEB – Il collegio dei probiviri M5s ha inviato a Francesca Frenquellucci, la consigliera comunale M5s nominata assessore all’innovazione nella giunta Pd di Pesaro, una mail nella quale le comunica che è stata “sospesa cautelativamente in attesa di approfondimenti”. Lo annuncia la stessa Frenquellucci in un post dove aggiunge: “Ci tengo a ringraziare il Movimento 5 Stelle per aver ascoltato il mio appello durante la conferenza stampa e per avermi dato la possibilità di spiegare ciò che è avvenuto e le modalità. Come sempre non mi hanno deluso perché da persone che hanno cosi profondamente cambiato e migliorato il modo di fare politica mi aspettavo questo atteggiamento, poter essere ascoltata e valutata per ciò che ho fatto per i cittadini e per il Movimento stesso è per me un segno di grande onesta intellettuale.

Grazie".(ANSA).



