(ANSA) – SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 26 MAG – Appello della polizia Municipale di San Benedetto del Tronto, che chiede la collaborazione dei cittadini per arrivare all’identificazione di un automobilista alla guida di un’auto scura che questo pomeriggio, verso le 17.10 circa, in via Carnia, ha investito un pedone senza fermarsi a prestare soccorso e proseguendo la sua marcia in direzione Acquaviva.

L’investito, un 70enne, è stato trasportato in ospedale per accertamenti. In zona non sono presenti telecamere di videosorveglianza, ma la polizia municipale sta verificando alcuni importanti indizi che necessitano di riscontri, potrebbe essere fondamentale l’aiuto di chi ha assistito al sinistro.

(ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram