Sulle piste da sci del comprensorio Sarnano-Sassotetto la Questura di Macerata ha istituito un posto fisso della polizia di Stato per il soccorso in montagna. Iniziativa varata in collaborazione con il Comune di Sarnano e con la Società Sarnano Neve che gestisce il comprensorio sciistico. Nel servizio, ha spiegato il questore Antonio Pignataro alla “Festa dello Sci” organizzata dal Comune e dal gestore – presenti il sindaco Luca Piergentili e l’imprenditore Umberto Antonelli – saranno impegnati due operatori specializzati della Questura per soccorrere gli utenti, assicurare il rispetto delle regole da parte degli sciatori e garantire la massima sicurezza agli appassionati di sci. Antonelli ha illustrato incentivi e piani di sviluppo con importanti investimenti per garantire stabilità, con promozione tutto l’anno, anche con iniziative estive. “E’ un bel progetto strategico di sviluppo turistico”, hanno concluso il sindaco e l’assessore al Turismo della Regione Moreno Pieroni.



