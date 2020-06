(ANSA) – CAMERINO (MACERATA), 15 GIU – “La maturità in presenza segna la ripartenza della scuola italiana”: a dirlo all’ANSA è Francesco Rosati, il dirigente scolastico dei Licei “Costanza Varano” di Camerino, uno dei maggiori centri del cratere sismico. “Arriviamo a questo appuntamento con un po’ di concitazione per le nuove misure anti covid, ma siamo pronti.

Tutto si svolgerà in totale sicurezza”, aggiunge. “Sarà un esame storico e i miei 170 studenti ci arrivano non solo dovendo gestire l’emergenza coronavirus, ma anche col peso sulle spalle di un post terremoto che è ancora emergenza da queste parti” sottolinea il dirigente. “Hanno avuto un percorso didattico accidentato i nostri maturandi – dice ancora Rosati -, ma sono sicuro che le difficoltà che hanno dovuto affrontare e superare, grazie anche al corpo docente, li renderanno ancora più forti e pronti ad affrontare l’università o direttamente il mondo del lavoro”. Rosati è fiducioso sulla ripresa della scuola settembre. A Natale è prevista la consegna dei diplomi di maturità. (ANSA).



