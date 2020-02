(ANSA) – ANCONA, 9 FEB – Un bando per riqualificare le 2mila strutture balneari marchigiane entro aprile e riforma, entro marzo, del Testo unico del turismo per semplificare, riorganizzare le norme sull’accoglienza. Sono due novità annunciate dall’assessore regionale a Cultura e Turismo Moreno Pieroni che ha tracciato un bilancio delle politiche turistiche durante un evento alla Bit di Milano dedicato al tema “Turismo 2020: tempo di consuntivi e di nuova programmazione”. Hanno partecipato il direttore del Corriere Adriatico Giancarlo Laurenzi e il direttore di Confcommercio Marche Massimiliano Polacco. “In questi anni, segnati anche da gravi difficoltà ed incertezze – ha affermato Pieroni – abbiamo superato dal punto di vista del turismo il dramma del terremoto e, riportando in quelle aree flussi che hanno fatto segnare un + 20%, abbiamo costruito una prospettiva reale di sviluppo del turismo per le Marche”.



